Gaza, Fratoianni: Accusiamo Governo della responsabilità politica di drammatica inazione

In vistaGaza, Fratoianni: Accusiamo Governo della responsabilità politica di drammatica inazione
11 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “C'è la determinazione da parte mia, da parte di Alleanza Verdi sinistra, di tutti e tutte noi, di accusare il Governo italiano di una responsabilità ben più grave, una responsabilità politica rispetto alla drammatica inazione che state mettendo in campo da oltre due anni rispetto alla tragedia di Gaza.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, durante il suo intervento in Senato, in occasione dell'informativa del Vicepremier sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

