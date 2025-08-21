Gattino intrappolato al centro commerciale di Montano Lucino salvato dai Vigili del Fuoco

Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
In vista
In vistaGattino intrappolato al centro commerciale di Montano Lucino salvato dai Vigili del Fuoco
21 ago 2025
(Agenzia Vista) Como, 21 agosto 2025 Intervento dei vigili del fuoco a Montano Lucino (Como). I pompieri sono giunti al centro commerciale Bennet dove un gattino è rimasto incastrato in un’intercapedine tra le mura esterne dell’edificio. La chiamata di soccorso è giunta da alcuni passanti che hanno udito dei miagolii provenire da una zona poco accessibile dell’area esterna della struttura. La sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Como ha pertanto inviato la squadra di prima partenza, che ha operato con attenzione e rapidità per individuare l'esatta posizione del cucciolo e procedere al recupero. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

