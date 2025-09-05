Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaG7 Parlamenti in Canada, Lorenzo Fontana: Tema della pace è dirompente"
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. G7 Parlamenti in Canada, Lorenzo Fontana: Tema della pace è dirompente"

G7 Parlamenti in Canada, Lorenzo Fontana: Tema della pace è dirompente"

G7 Parlamenti in Canada, Lorenzo Fontana: Tema della pace è dirompente"

(Agenzia Vista) Canada, 05 settembre 2025 "Dopo quanto visto a Pechino occorre che le democrazie stiano ancora più unite a difesa della libertà e che si agisca per farne comprendere il valore e per contrastare le fake news. Non si tratta solo della crisi del multilateralismo, ma di una contrapposizione tra autoritarismi e libertà, innescata da forze autoritarie"'. Così, al G7 Parlamentare, in Canada, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video