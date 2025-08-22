Sabato 23 Agosto 2025

22 ago 2025
Fumarola (Cisl): "No al salario minimo legale, la legge non dovrebbe intervenire nel lavoro"

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "Siamo contrari al salario minimo legale perché pensiamo che l’azione contrattuale, che nel nostro Paese è particolarmente diffusa, sia lo strumento e il modo attraverso il quale bisogna elevare i salari, anche di chi ad oggi è al di sotto dei 9 euro. Crediamo che, per quanto riguarda le materie lavoristiche l’intervento per legge non debba esserci, devono essere le parti sociali, le imprese e il governo a trovare i rimedi giusti" così la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, a margine della sua partecipazione al meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

