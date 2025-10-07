Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Frieden (Premier Lussemburgo): "Sanzioni non a Israele, ma a Governo Netanyahu"
7 ott 2025
(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 "Sosteniamo le sanzioni non contro Israele, ma contro il governo del primo ministro Netanyahu, che non rispetta il diritto internazionale umanitario". Lo ha affermato il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden, intervenendo in replica al dibattito in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. Frieden ha richiamato la necessità di "costruire la solidarietà di fatto" in Europa "sulla base di alcuni principi: stabilità, valori e competitività". Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

