Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
In vista"Free Palestine", il coro dei manifestanti al corteo pro Gaza di Roma
3 ott 2025
"Free Palestine", il coro dei manifestanti al corteo pro Gaza di Roma

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Lo sciopero per la Flotilla e a sostegno di Gaza a Roma. Ecco il coro dei manifestanti: "Free Palestine". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

