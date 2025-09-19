Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaFratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Fratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia

Fratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia

Fratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Noi torniamo a chiederlo qui, ora. Che cosa volete fare, signor Ministro? Qual è la posizione del nostro Governo? Come voterete in Europa nei prossimi giorni? Nelle prossime ore? Che posizione assumerete?” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, sulle sanzioni contro Israele, rivolgendosi al ministro degli esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video