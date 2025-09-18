Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaFratoianni: Approvata contro riforma della giustizia che indebolisce magistratura
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Fratoianni: Approvata contro riforma della giustizia che indebolisce magistratura

Fratoianni: Approvata contro riforma della giustizia che indebolisce magistratura

Fratoianni: Approvata contro riforma della giustizia che indebolisce magistratura

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 La dichiarazione di Nicola Fratoianni di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video