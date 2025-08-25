Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
Foti: "Le scadenze della nona e decima rata del Pnrr resteranno invariate"
25 ago 2025
25 ago 2025
Foti: "Le scadenze della nona e decima rata del Pnrr resteranno invariate"

Foti: "Le scadenze della nona e decima rata del Pnrr resteranno invariate"

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "La nona e la decima rata rimangono con le scadenze del 31 dicembre 2025 e del 30 giugno-30 agosto 2026. Alcune delle misure previste in quella rata possono avere una allocazione diversa come strumento realizzativo. Uno di questi potrebbe essere di trasferire i fondi in uno strumento finanziario che consenta di poter realizzare quella misura non entro il 30 agosto 2026, ma anche successivamente, a patto degli impegni che devono essere assunti entro il 30 agosto 2026" così il Ministro Foti in un punto stampa a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

