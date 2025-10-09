Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Video
Foti: Accordo di pace? "Riconosciamo il merito al Presidente Trump, ora bisogna andare avanti"
9 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Innanzi tutto bisogna andare avanti, ma è un segnale molto importante che ha messo fine a una situazione esplosiva. Il risultato è storico. Occorre riconoscere al presidente Trump di aver fatto un lavoro nell'indifviduazione dei 20 punti che hanno prodotto degli aspetti positvi. Per arrivare ai due popoli e due Stati bisogna arrivare a condizione di convivenza pacifica. Alcuni ministri di Netanyahu non sono d'accordo? Possono sempre dimettersi" così il Ministro Foti,. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

