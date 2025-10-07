Fontana: "Iniziative come il camper Ottobre Rosa fondamentali per la prevenzione"

Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
7 ott 2025
(Agenzia Vista) Milano, 06 ottobre 2025 "Queste iniziative rappresentano un pilastro concreto delle nostre politiche di prevenzione. Meritano un sentito ringraziamento l’Associazione Salute Donna e le volontarie, il cui impegno quotidiano rende possibile avvicinare i servizi alle persone e promuovere controlli tempestivi. La prevenzione è la strada più efficace per contrastare il tumore al seno e l’andamento dei dati lo conferma in modo tangibile. Come Regione Lombardia stiamo lavorando con continuità per rafforzare l’accesso agli screening e accompagnare le cittadine lungo percorsi chiari e rapidi. L’obiettivo è incrementare ulteriormente le percentuali di partecipazione: molto è stato fatto negli ultimi anni, ma intendiamo proseguire con determinazione per ampliare ancora la platea e migliorare gli esiti di salute" così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione dell'iniziativa del "Camper dell'Ottobre Rosa". Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

