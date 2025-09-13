Flotilla, Schlein: Solidarietà agli attivisti, fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell'Ue

(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2025 “In questi giorni c'è la più grande missione umanitaria per Gaza. Manifestiamo la nostra solidarietà agli attivisti. […] Stanno provando a rompere l'illegale blocco degli aiuti umanitari per la Palestina, facendo quello che dovrebbero fare I Governi dell'Unione europea.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante il suo intervento alla festa dell'Unità a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata
Vedi altri video