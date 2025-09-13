Flotilla, Schlein: Solidarietà agli attivisti, fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell'Ue

Sabato 13 Settembre 2025

13 set 2025
(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2025 “In questi giorni c'è la più grande missione umanitaria per Gaza. Manifestiamo la nostra solidarietà agli attivisti. […] Stanno provando a rompere l'illegale blocco degli aiuti umanitari per la Palestina, facendo quello che dovrebbero fare I Governi dell'Unione europea.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante il suo intervento alla festa dell'Unità a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

