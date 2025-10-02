Venerdì 3 Ottobre 2025

Raffaele Bonanni
Video
Flotilla, Croatti (M5s): Sono state ore difficili, ma andiamo avanti
2 ott 2025
Flotilla, Croatti (M5s): Sono state ore difficili, ma andiamo avanti

(Agenzia Vista) Grecia, 01 ottobre 2025 "Vi aggiorno su quanto accaduto la notte scorsa. Sono state ore difficili ma andiamo avanti. Le nostre navi sono cariche di ragazzi e ragazze che vogliono pacificamente far capire che non possiamo più girarci dall’altra parte mentre migliaia di bambini muoiono di fame. La Flotilla non si gira dall’altra parte", lo ha detto Marco Croatti del M5s a bordo della Flotilla. Fb Croatti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

