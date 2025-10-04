Festa San Francesco, proiettata la vela originale di San Matteo sulla volta della Basilica di Assisi

Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Video
In vistaFesta San Francesco, proiettata la vela originale di San Matteo sulla volta della Basilica di Assisi
4 ott 2025
(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 Pochi minuti prima dell'inizio della celebrazione in Basilica, in vista delle iniziative che segneranno l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è stata inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l'immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. Grazie a questa iniziativa del Ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato possibile mostrare quanto vi era raffigurato, considerato che non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, viste le condizioni e le dimensioni in cui furono recuperati i 120.000 frammenti. Ora la tecnologia - l’intervento è stato reso possibile grazie al Ministero della Cultura - consente di mostrare come era prima del sisma. La proiezione, realizzata attraverso un proiettore 4k, è stata resa possibile grazie ad un rilievo fotogrammetrico terrestre delle superfici affrescate, tramite fotocamere full-frame. È stato generato un modello tridimensionale texturizzato dello stato attuale delle volte oggetto dell’intervento: successivamente, attraverso la ricostruzione geometrica e l’utilizzo delle foto storiche, è stato realizzato un modello tridimensionale della volta antecedente il crollo, così da fornire l’immagine finale coerente con il punto di proiezione, perfettamente integrata con gli affreschi superstiti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

