Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaFedriga al Meeting di Rimini: Friuli Venezia Giulia cerniera tra Adriatico e Mitteleuropa
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Fedriga al Meeting di Rimini: Friuli Venezia Giulia cerniera tra Adriatico e Mitteleuropa

Fedriga al Meeting di Rimini: Friuli Venezia Giulia cerniera tra Adriatico e Mitteleuropa

Fedriga al Meeting di Rimini: Friuli Venezia Giulia cerniera tra Adriatico e Mitteleuropa

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Oggi ci sono frontiere che si ripresentano in forme nuove, guerre che lambiscono l'Europa, migrazioni di dimensioni epocali, rivoluzioni tecnologiche ed energetiche che irrompono nelle nostre vite e nelle nostre politiche. Il Friuli Venezia Giulia si conferma regione di confine e, al tempo stesso, di connessione tra Adriatico e Mitteleuropa". Lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, ieri, un videomessaggio, al panel "Le frontiere dell'Adriatico". Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video