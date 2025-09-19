Fantauzzi (Et Company): "Vogliamo creare un portale per accedere ai siti Unesco italiani"

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2025 "Sono Sabrina Fantauzzi, fondatrice di ET Company, la società che si occupa di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei siti UNESCO italiani. L'Italia ha 61 siti Unesco, detenendo il primato. Abbiamo scoperto che purtroppo non c'è un portale attraverso cui si possono prenotare alberghi, ristoranti, esperienza, ed è quello che noi stiamo facendo" così Sabrina Fantauzzi, ad di Et Company, a margine della presentazione del World Tourism Event 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
