Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaEcco l'aula dell'Onu dove si svolge l'assemblea generale
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Ecco l'aula dell'Onu dove si svolge l'assemblea generale

Ecco l'aula dell'Onu dove si svolge l'assemblea generale

Ecco l'aula dell'Onu dove si svolge l'assemblea generale

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 Le immagini dell'aula dell'Onu dove si svolge l'assemblea generale a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video