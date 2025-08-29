Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaEcco il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dove è allestito il red carpet della Mostra
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Ecco il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dove è allestito il red carpet della Mostra

Ecco il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dove è allestito il red carpet della Mostra

Ecco il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dove è allestito il red carpet della Mostra

(Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2025 Ecco le immagini del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dove è allestito il red carpet della Mostra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video