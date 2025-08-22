Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Draghi: Ue deve muoversi verso nuove forme di integrazione
22 ago 2025
  4. Draghi: Ue deve muoversi verso nuove forme di integrazione

Draghi: Ue deve muoversi verso nuove forme di integrazione

Draghi: Ue deve muoversi verso nuove forme di integrazione

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "La Corte dei Conti Europea ha già avvertito che ci sono poche probabilità che l'Unione Europea raggiunga il suo obiettivo di aumentare per il 2030 la quota di mercato globale in questo settore al 20% da meno del 10% oggi. Quindi, sia per quanto riguarda la dimensione del mercato interno, sia per quella delle tecnologie torniamo al punto fondamentale: l’Unione Europea per raggiungere questi obiettivi dovrà muoversi verso nuove forme di integrazione.". Così Draghi al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

