Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Video
16 set 2025
Draghi: Se divario prezzo gas non si riduce transizione economia ad alta tecnologia si blocca

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "I prezzi del gas naturale nell'UE sono ancora quasi quattro volte superiori a quelli degli Stati Uniti. I prezzi dell'energia elettrica industriale sono in media più del doppio. Se questo divario non si riduce, la transizione verso un'economia ad alta tecnologia si bloccherà". Così Mario Draghi durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

