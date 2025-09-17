Draghi: In Ue serve velocità e agire insieme, se no rassegniamoci a rimanere indietro

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "I concorrenti negli Stati Uniti e in Cina sono molto meno vincolati, anche quando agiscono nel rispetto della legge. Continuare come al solito significa rassegnarsi a rimanere indietro. Un percorso diverso richiede nuova velocità, e intensità, significa agire insieme, non frammentare i nostri sforzi". Così Mario Draghi durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
