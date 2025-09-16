Draghi: Basi crescita Ue indebolite, la Cina concorrente più forte e Usa ha imposto dazi alti

Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Video
16 set 2025
(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "Le basi della crescita europea, l'espansione del commercio mondiale e le esportazioni di alto valore si sono ulteriormente indebolite. Gli Stati Uniti hanno imposto i dazi più alti dai tempi della pace, la Cina è diventata un concorrente ancora più forte ". Così il Mario Draghi durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

