Draghi: Basi crescita Ue indebolite, la Cina concorrente più forte e Usa ha imposto dazi alti

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "Le basi della crescita europea, l'espansione del commercio mondiale e le esportazioni di alto valore si sono ulteriormente indebolite. Gli Stati Uniti hanno imposto i dazi più alti dai tempi della pace, la Cina è diventata un concorrente ancora più forte ". Così il Mario Draghi durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
