Donzelli (FdI): "Apprezzo i giovani dei centri sociali, ma paghino l'affitto senza occupare"

Martedì 26 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
In vista
25 ago 2025
(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Abbiamo promesso che nei centri sociali avremmo garantito la legalità è giusto che lo si faccia. È giusto garantire la legalità. Non criminalizzo i ragazzi che decidono di impegnarsi nella socialità, di fare dopo scuola i bambini, di fare concerti la sera per togliere dalle periferie i ragazzi, che si impegnano per dei valori diversissimi dai miei. Hanno il mio apprezzamento anche se non condivido nulla. Ma se hanno tutto questo consenso, facciano una colletta e paghino l'affitto, senza occupare abusivamente" così il deputanto Giovanni Donzelli di FdI, intervenendo al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

