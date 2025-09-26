Donnarumma: Nomina in Enel? Sarà il mio Cv. In Fs fino al 2027 con il più grande piano investimenti

Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
In vistaDonnarumma: Nomina in Enel? Sarà il mio Cv. In Fs fino al 2027 con il più grande piano investimenti
26 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "La mia nomina in Enel? Sui giornali mi citano da 10 anni, sarà per il mio curriculum e per la mia esperienza professionale... Abbiamo lanciato il più grande piano di investimenti in Fs e il mio mandato scadrà nel 2027. Non sono sorpreso, spero che non ci sia una speculazione continua perché l'ultima volta è stato spiacevole", così Stefano Donnarumma, Ad di Fs, parlando con i cronisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

