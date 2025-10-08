Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaDe Giorgi (allenatore nazionale pallavolo): "Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni"
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. De Giorgi (allenatore nazionale pallavolo): "Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni"

De Giorgi (allenatore nazionale pallavolo): "Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni"

De Giorgi (allenatore nazionale pallavolo): "Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni"

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Hanno emozionato, hanno dato sentimento non solo per il risultato ma per come l'hanno fatto. Guardando le finali e il dopopartita, le premiazioni, abbiamo visto delle donne che urlano, degli uomini che piangono, il che è una cosa molto interessante. Quindi hanno dimostrato la loro grande umanità, tutti e due. Insomma, dai, siamo contenti. Bene l'incontro con Mattarella, che oltre a essere molto gentile ha dimostrato di saperne molto. Meloni si è complimentata" così Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale di pallavolo, dopo l'incontro con Meloni a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video