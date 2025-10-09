Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Video
9 ott 2025
Ct squadra volley femminile Velasco al Quirinale: Italia campione perché diversità rende più forti

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Nella nostra squadra, a partire da me, che vengo dall'Argentina, ci sono giocatrici e membri dello staff con origini diverse, chi dalla Germania, chi dalla Costa d'Avorio. Nessuno le rinnega, ma ciò che più conta è che alla fine tutte e tutti abbiamo lottato per la bandiera italiana. Un pensiero anche a tutti i volontari che rendono possibile la crescita del nostro sport", così il Ct della nazionale di volley femminile Julio Velasco al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

