Croatti a bordo della Flotilla collegato con colleghi M5s: Attacco dei droni durato per tre ore

Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
24 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 "L'attacco dei droni è scattato questa notte in acque internazionali ed è durato per tre ore, con lancio di bombe sonore, sostanze urticanti e con attacchi diretti che hanno colpito quattro barche compresa la nostra, la Morgana, battente bandiera italiana: un drone ha colpito la nostra vela di randa distruggendola irreparabilmente. Lo afferma il senatore M5s Marco Croatti, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, collegato con i collgehi del M5s. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

