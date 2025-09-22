Martedì 23 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Corteo pro Gaza, Tajani condanna scontri: La pace non si difende con atti di violenza
22 set 2025
  Corteo pro Gaza, Tajani condanna scontri: La pace non si difende con atti di violenza

Corteo pro Gaza, Tajani condanna scontri: La pace non si difende con atti di violenza

Corteo pro Gaza, Tajani condanna scontri: La pace non si difende con atti di violenza

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 "Quello che sta accadendo con le proteste e le manifestazioni per la Striscia di Gaza è incredibile, e non ha nulla a che vedere con l'aiuto alla popolazione palestinese o con il diritto di sciopero sancito dalla nostra Costituzione. Aggredire la polizia, bloccando stazioni, porti e strade e mettendo in fuga i turisti, sono atti criminali e inaccettabile: e' deprecabile e non aiuta sicuramente l'impegno a favore della pace, che non si difende con atti di violenza o bloccando servizi pubblici utili ai nostri cittadini". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

