Corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano, i manifestanti cantano "Bella ciao"

(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. I manifestanti cantano "Bella ciao". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev