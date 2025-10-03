Corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano, i manifestanti cantano "Bella ciao"

Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
In vistaCorteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano, i manifestanti cantano "Bella ciao"
3 ott 2025
(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. I manifestanti cantano "Bella ciao". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

