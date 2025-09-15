Conte: Scontro Maiorino Tajani? "Bagarre polemica per spostare attenzione da complicità con Israele"

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 14 settembre 2025 "Si è organizzata una bagarre polemica, dicendo che Maiorino avrebbe dato del prezzolato a Tajani. Non è così, basta riascoltare le parole della senatrice. Lei ha detto non che Tajani è un prezzolato, ma è come se lo fosse. Si vuol coprire l'azione criminale quasi come se si aderisse a un programma propagandistico realizzato dal Governo di Netanyahu, che ha assoldato degli influencer. Lei ha detto 'come se', non che Tajani è prezzolato. Ma loro fanno finta di nulla, tirano su una bagarre, chiedono scuse. Spostano l'attenzione senza farci capire come si possa continuare a coprire questo Governo criminale" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo alla festa dell'Unità a Reggio Emilia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
