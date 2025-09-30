Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaCaso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 No all’autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per la gestione del caso Almasri. Lo ha stabilito la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, riunitasi in seduta plenaria, che ha bocciato la proposta formulata dal relatore dem Federico Gianassi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video