Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaCasamicciola, 8 anni fa il devastante sisma. Il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias, Pasquale
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Casamicciola, 8 anni fa il devastante sisma. Il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias, Pasquale

Casamicciola, 8 anni fa il devastante sisma. Il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias, Pasquale

Casamicciola, 8 anni fa il devastante sisma. Il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias, Pasquale

(Agenzia Vista) Ischia, 21 agosto 2025 Il ricordo dei Vigili del fuoco del devastante sisma di Casamicciola 8 anni con le immagini del salvataggio dei tre fratellini Ciro, Mattias e Pasquale: "Grida di gioia e adrenalina a mille anche dopo 24 ore passate ininterrottamente a scavare tra le macerie di una casa crollata: il salvataggio dei 3 fratellini Ciro, Mattias e Pasquale è uno dei momenti indelebili nella memoria di ogni vigile del fuoco. Di chi c’era 8 anni fa a Ischia, ma anche di chi non c’era". Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video