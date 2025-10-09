Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaCalenda: Accordo di pace? "E' una tregua, se Israele volta faccia sarà un danno a se stessa"
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Calenda: Accordo di pace? "E' una tregua, se Israele volta faccia sarà un danno a se stessa"

Calenda: Accordo di pace? "E' una tregua, se Israele volta faccia sarà un danno a se stessa"

Calenda: Accordo di pace? "E' una tregua, se Israele volta faccia sarà un danno a se stessa"

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Non penso che siamo davanti a un accordo di pace, ma di tregua. Intanto però leviamo Hamas di torno e riapriamo i canali umanitari. Dopodiché se Israele volterà la faccia al piano Trump e agli accordi che sta prendendo, sarà un problema a Israele stessa" così Carlo Calenda a margine della conferenza con cui ha annunciato le proposte congiunte con il Partito Liberaldemocratico in vista della manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video