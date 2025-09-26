Venerdì 26 Settembre 2025

In vistaCabina regia Pnrr, Camisa (Confapi): "Abbiamo chiesta che ci sia continuità nei fondi"
26 set 2025
Cabina regia Pnrr, Camisa (Confapi): "Abbiamo chiesta che ci sia continuità nei fondi"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "E' stato un incontro positivo. Conosciamo le difficoltà riscontrate dalle imprese nella messa in atto del Pnrr. Il dato da sottolineare è che il 15% delle pmi industriali hanno partecipato a Transizione 5.0, misura fondamentale per aumentare la competitività, diminuire il gap di produttività e dare un orizzonte di medio e lungo termine: i prossimi 3 anni saranno pieni di sfide epocali, per innovare, digitalizzare e raggiungere sostenibilità ambientale. Abbiamo chiesto che al di là dei temi del Pnrr ci sia continuità, per avere possibilità di programmazione facendo continuare i fondi nel tempo, anche con risorse nazionali" così Christian Camisa, presidente di Confapi, uscendo dalla cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi- Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

