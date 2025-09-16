Boccia (Pd): "Gaza è la misura della nostra disumanità, non possiamo restare in silenzio"

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 "Gaza non è solo una ferita aperta del Medio Oriente, ma la misura drammaticamente inadeguata della nostra umanità, o meglio della nostra disumanità. Sotto quelle macerie, sotto quell'assedia di cui sarà soddisfatto Netanyahu, il primo ministro criminale, non muore solo un popolo, ma un'idea di civiltà. Se restiamo in silenzio, meritiamo di essere condannati dalla storia. Non restiamo in silenzio. Se restiamo in silenzio, saremo complici di questo genocidio" così il capogruppo al Senato Fracesco Boccia del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
