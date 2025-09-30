Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Board of Peace per Gaza, Trump: Presiederò organismo transizione con ex premier Gb Tony Blair
30 set 2025
30 set 2025
(Agenzia Vista) Usa, 30 settembre 2025 "Gaza sarà governata sotto l'amministrazione transitoria temporanea di un comitato palestinese tecnocratico e apolitico. Sarà composto da palestinesi qualificati e da esperti internazionali, con un nuovo organismo transitorio internazionale, il "Board of Peace", presieduto da me insieme ad altri membri, incluso l'ex Primo Ministro Tony Blair". Lo ha detto Donald Trump a fianco del premier israeliano Bibi Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

