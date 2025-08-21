Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Bernie Sanders: Guerra a Gaza non è questione politica, ma morale. Basta uccisioni di bambini
21 ago 2025
Bernie Sanders: Guerra a Gaza non è questione politica, ma morale. Basta uccisioni di bambini

Bernie Sanders: Guerra a Gaza non è questione politica, ma morale. Basta uccisioni di bambini

(Agenzia Vista) Usa, 21 agosto 2025 "Come alcuni di voi sapranno, ho guidato gli sforzi del Senato per porre fine agli aiuti militari a Netanyahu e all'esercito israeliano. Questo nel suo senso più profondo non è una questione politica. Questa è una questione morale fondamentale e cioè se vogliamo o meno continuare a spendere miliardi di dollari per distruggere il popolo palestinese e far morire di fame i bambini. Non è questo ciò che dovrebbe essere questo Paese. Ora, negli ultimi mesi abbiamo avuto un certo successo. Una maggioranza significativa di dem al Senato si oppone agli aiuti militari a Israele. Ma ora dico ai repubblicani che sono là fuori, magari guardando lo streaming, ditemi se pensate che dovremmo spendere i soldi dei contribuenti per affamare i bambini di Gaza. Non credo.". Lo ha detto Bernie Sanders in un comizio. Bernie Sanders Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

