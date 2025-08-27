Bernhard Scholz (Meeting Rimini): Governo Meloni ha affrontato sfide e problemi inimmaginabili

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 “Sin dall’inizio del suo mandato, lei ha dovuto affrontare sfide e problemi che fino a pochi anni fa erano inimmaginabili e che sono stati discussi in questi giorni al Meeting. Anche chi non condivide, caro presidente, il suo orientamento politico deve riconoscere che lei sta rappresentando il suo governo anche a livello europeo e internazionale con grande senso di responsabilità, coraggio, sincerità e affidabilità”. Lo ha detto Bernhard Scholz, patron del Meeting di Rimini, introducendo l'intervento della premier Meloni. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata
Vedi altri video