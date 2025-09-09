Mercoledì 10 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaBayrou all'Assemblea Nazionale: Sono stati 9 mesi di profonda felicità
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Bayrou all'Assemblea Nazionale: Sono stati 9 mesi di profonda felicità

Bayrou all'Assemblea Nazionale: Sono stati 9 mesi di profonda felicità

Bayrou all'Assemblea Nazionale: Sono stati 9 mesi di profonda felicità

(Agenzia Vista) Parigi, 08 settembre 2025 “Questi nove mesi sono stati mesi di profonda felicità, perché siamo riusciti, contro ogni previsione, a formare una squadra in cui c'era molta solidarietà, molta amicizia, e non c'è stata una sola crisi, una sola tensione.” Così Il Primo Ministro della Francia, François Bayrou, durante il suo intervento al dibattito dell'Assemblea nazionale. Courtesy: Youtube Assemblea nazionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video