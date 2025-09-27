Bandiere Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti

(Agenzia Vista) Usa, 27 settembre 2025 Ecco le immagini delle bandiere della Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoLibano, un anno fa l'uccisione di Nasrallah e Safieddine da parte di IsraeleVideoBalloon Cup, anche lo show delle Frecce tricolori nei cieli sul San DamianoVideoSedici palloncini sono volati in cielo per l’ultimo saluto a Leonardo RenzoniVideoBalloon Cup, Foti: "Quando la Difesa si avvicina ai cittadini"VideoBalloon Cup, a San Damiano la seconda edizione dell'eventoVideoBlue Raman, il sistema di cavi sottomarini dall'Italia a MumbaiVideoTorino, tensioni al corteo pro-Palestina: la polizia carica i manifestantiVideoAl Trentodoc Festival 168 eventi in tre giorniVideoNadia Tereszkiewicz, una donna contro i cowboys in "Testa o croce?"