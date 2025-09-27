Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Video
In vistaBandiere Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti
27 set 2025
  Bandiere Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti

(Agenzia Vista) Usa, 27 settembre 2025 Ecco le immagini delle bandiere della Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

