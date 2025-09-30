Balloon Cup a Piacenza, il volo acrobatico a bordo delle Frecce Tricolori

(Agenzia Vista) Piacenza, 30 settembre 2025 Si chiude con oltre 52.000 spettatori la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”, la competizione sportiva tra mongolfiere svoltasi presso l’Aeroporto Militare San Damiano a Piacenza dal 26 al 28 settembre. La manifestazione nasce per celebrare i valori e la storia dell’Aeronautica Militare attraverso la mongolfiera che può definirsi a tutti gli effetti il primo antenato delle moderne macchine in uso all’Arma Azzurra. Si tratta di un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi la società in house del Dicastero che si occupa della valorizzazione degli asset delle Forze Armate, per promuovere valori, capacità e tradizioni della Difesa ed, in particolare, dell’Aeronautica Militare Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
