Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Bagarre in Aula dopo l'approvazione separazione carriere per applausi Governo, seduta sospesa
18 set 2025
18 set 2025
Bagarre in Aula dopo l'approvazione separazione carriere per applausi Governo, seduta sospesa

Bagarre in Aula dopo l'approvazione separazione carriere per applausi Governo, seduta sospesa

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera dopo l'approvazione della separazione delle carriere, a cui sono seguiti gli applausi del Governo. "Il Governo dovrebbe alzarsi e rispondere a quello che abbiamo chiesto da giorni, su quello che sta accadendo a Gaza, invece di fare questa scena patetica di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista". Così la deputata del Partito Democratico Chiara Braga. Il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, ha sospeso la seduta per alcuni minuti. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

