Bagarre in Aula dopo l'approvazione separazione carriere per applausi Governo, seduta sospesa

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera dopo l'approvazione della separazione delle carriere, a cui sono seguiti gli applausi del Governo. "Il Governo dovrebbe alzarsi e rispondere a quello che abbiamo chiesto da giorni, su quello che sta accadendo a Gaza, invece di fare questa scena patetica di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista". Così la deputata del Partito Democratico Chiara Braga. Il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, ha sospeso la seduta per alcuni minuti. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
