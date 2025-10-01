Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaAttivista Thiago Avila su Flotilla: Da Israele guerra psicologica. Danni ad attrezzature elettronici
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Attivista Thiago Avila su Flotilla: Da Israele guerra psicologica. Danni ad attrezzature elettronici

Attivista Thiago Avila su Flotilla: Da Israele guerra psicologica. Danni ad attrezzature elettronici

Attivista Thiago Avila su Flotilla: Da Israele guerra psicologica. Danni ad attrezzature elettronici

(Agenzia Vista) Grecia, 01 ottobre 2025 "C'è stato un tentativo di guerra psicologica da parte di Israele, che ha circondato le imbarcazioni per diversi minuti e disturbato le comunicazioni con l'esterno. La nave Alma ha subito anche danni elettronici e meccanici, ha riferito l'attivista a bordo. Il capitano è stato costretto a una brusca manovra per evitare una collisione frontale con una nave da guerra". Lo ha detto Thiago Avila, attivista brasiliano a bordo della Flotilla, che già nei mesi scorsi era stato arrestato ed espulso da Israele insieme alla svedese Greta Thunberg. Zoom Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video