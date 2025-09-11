Attacco droni russi in Polonia, Rosato: Non mettere testa sotto sabbia, ci armiamo per deterrenza

Giovedì 11 Settembre 2025

Video
(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2025 “Abbiamo la responsabilità di evitare il conflitto, di evitare la guerra. Le forze armate nelle democrazie servono per evitare i conflitti, servono per la deterrenza e noi ci armiamo per la deterrenza, non per attaccare qualcuno. Sono altri che si armano per i conflitti. Sono i dittatori che si armano per i conflitti.” Così il deputato di Azione, Ettore Rosato, durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

