Assemblea Onu, la sala stampa gremita durante il discorso di Trump

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 La sala stampa dell'Onu gremita durante il discorso del Presidente Usa Trump durante l'Assemblea generale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoIl video del corteo per la Flotilla a BolognaVideoIl video del corteo per la Flotilla a BolognaVideoPisa, attivisti Pro Pal bloccano la ferroviaVideoPisa, attivisti Pro Pal bloccano la ferroviaVideoMeloni: "Flotilla? Un'iniziativa gratuita, pericolosa e irresponsabile"VideoIl sindaco di Roma: "Giubileo lascia in eredita' citta' moderna e tecnologica"VideoA Napoli pro Pal in piazza: "Se bloccano la Flotilla, blocchiamo la citta'"VideoSpara sull'agenzia anti-immigrazione a Dallas, due mortiVideoZelensky all'Onu: "Solo le armi possono garantire la sicurezza"