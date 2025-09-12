Giovedì 11 Settembre 2025

Beppe Boni
In vistaAnniversario dell'11 settembre, Trump: "Non dimenticheremo mai le vittime"
12 set 2025
Anniversario dell'11 settembre, Trump: "Non dimenticheremo mai le vittime"

(Agenzia Vista) Washington, 11 settembre 2025 "Nel quarto di secolo trascorso da quegli atti di omicidio di massa, i familiari delle vittime dell’11 settembre hanno sentito il peso di compleanni mancati e stanze vuote, di diari rimasti incompiuti e sogni non realizzati. A ogni famigliare che ancora oggi avverte un vuoto ogni giorno della propria vita, la First Lady ed io ci uniamo a voi nel dolore. E oggi, come una sola nazione, rinnoviamo il nostro sacro impegno a non dimenticare mai l’11 settembre 2001" così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la commemorazione degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 davanti al Pentagono. Courtesy: Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

