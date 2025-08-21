Addio a Frank Caprio, il "giudice buono" della tv. Il suo ultimo messaggio: Ricordatevi di me

Domenica 24 Agosto 2025

Raffaele Marmo
21 ago 2025
(Agenzia Vista) Usa, 21 agosto 2025 “Lo scorso anno vi ho chiesto di pregare per me ed è ovvio che lo abbiate fatto perché ho attraversato un periodo molto difficile. Purtroppo ho avuto una battuta d’arresto e sono tornato in ospedale. Oggi torno da voi a chiedervi di ricordarmi nelle vostre preghiere, vi chiedo di nuovo – se potete – di pregare per me. Credo nel potere della preghiera. Penso che l’Onnipotente ci protegga dall’alto, perciò ricordatevi di me per favore“. Ecco l'ultimo messaggio di Frank Caprio, giudice capo del tribunale municipale della città di Providence, nello Stato del Rhode Island, divenuto famoso grazie al programma televisivo Caught in Providence. Il giudice, di origini taliane, era da tempo malato di cancro al pancreas. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

