Accordi Gaza, Tajani: È il giorno della speranza, obiettivo inimmaginabile raggiunto grazie a Trump

Mercoledì 15 Ottobre 2025

Pietro Romano
Video
In vistaAccordi Gaza, Tajani: È il giorno della speranza, obiettivo inimmaginabile raggiunto grazie a Trump
15 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “L'Italia ha mantenuto aperti i canali di dialogo sia con Israele sia con l’Autorità nazionale palestinese e lavorato con discrezione e concretezza per alleviare le sofferenze della popolazione civile. La partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma degli accordi di Sharm el-Sheikh è la prova di un ruolo riconosciuto dai nostri partner, a cominciare dagli Stati Uniti". Lo ha detto il Ministro tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

