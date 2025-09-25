Abu Mazen (Anp): Respingiamo attacco del 7 ottobre, ma Gaza fa parte della Palestina SOTT

Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
In vistaAbu Mazen (Anp): Respingiamo attacco del 7 ottobre, ma Gaza fa parte della Palestina SOTT
25 set 2025
(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2025 “Nonostante tutto ciò che il nostro popolo ha sofferto, respingiamo ciò che Hamas ha compiuto il 7 ottobre. Queste azioni che hanno preso di mira i civili israeliani e li hanno presi in ostaggio, perché queste azioni non rappresentano il popolo palestinese, né rappresentano la sua giusta lotta per la libertà e l'indipendenza..” Così il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

