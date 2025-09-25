Abu Mazen (Anp): Respingiamo attacco del 7 ottobre, ma Gaza fa parte della Palestina SOTT

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2025 “Nonostante tutto ciò che il nostro popolo ha sofferto, respingiamo ciò che Hamas ha compiuto il 7 ottobre. Queste azioni che hanno preso di mira i civili israeliani e li hanno presi in ostaggio, perché queste azioni non rappresentano il popolo palestinese, né rappresentano la sua giusta lotta per la libertà e l'indipendenza..” Così il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
