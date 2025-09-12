40 anni morte Siani, Tajani a Napoli: La camorra ci fa schifo

(Agenzia Vista) Napoli, 12 settembre 2025 “La camorra ci fa schifo. Voi sapete che noi nelle nostre fila abbiamo due protagoniste, gli onorevoli Dalla Chiesa e Chinnici, che sono le figlie di due straordinari protagonisti della lotta alla malavita organizzata. Loro sono le nostre bandiere.” Così il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani a margine della conferenza degli Addetti Scientifici, svoltasi a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
