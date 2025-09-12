40 anni morte Siani, Tajani a Napoli: La camorra ci fa schifo

Giovedì 11 Settembre 2025

12 set 2025
(Agenzia Vista) Napoli, 12 settembre 2025 “La camorra ci fa schifo. Voi sapete che noi nelle nostre fila abbiamo due protagoniste, gli onorevoli Dalla Chiesa e Chinnici, che sono le figlie di due straordinari protagonisti della lotta alla malavita organizzata. Loro sono le nostre bandiere.” Così il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani a margine della conferenza degli Addetti Scientifici, svoltasi a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

